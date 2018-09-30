القوات الأوكرانية تعلن عن قصف مواقعها في دونباس 32 مرة

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد ، عن تعرض مواقعها في دونباس لـ 32 عملية قصف خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أنها أسفرت عن إصابة جندي أوكراني.

كييف — سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للعملية العسكرية، في بيان على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إن قوات الدفاع الشعبي بدونباس: " فتحت النار باتجاه المواقع الأوكرانية 32 مرة

وأضاف:"نتيجة للأعمال القتالية ،أصيب جندي من القوات المتحدة".

© Sputnik . Nikolai Sidorov جمهورية لوغانسك الشعبية تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها أربع مرات

هذا وكان قد اعلن الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو، في 30 نيسان/أبريل الماضي، عن انتهاء العمل بنظام عملية "مكافحة الإرهاب" في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا، والتي استمرت أكثر من أربع سنوات و تغيير صيغة هذه العملية العسكرية إلى عملية القوات الموحدة لأوكرانيا.

ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير، من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.