الإعصار ترامي يتوجه نحو أوساكا اليابانية

توجه الإعصار القوي ترامي نحو الجزيرة الرئيسية في اليابان، اليوم الأحد، مما أجبر شركات الطيران والسكك الحديدية على إلغاء أو تأجيل رحلات، كما تسبب في انقطاعات للكهرباء وعمليات إجلاء من مناطق ما زالت تتعافى من إعصار اجتاحها الشهر الماضي.

وقال مطار كانساي الدولي في أوساكا بغرب اليابان والذي كانت قد غمرته مياه الفيضانات بسبب إعصار الشهر الماضي إنه أغلق مدارجه من الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد حتى الساعة السادسة صباح يوم الاثنين. ولم يعد المطار للعمل بكامل طاقته بعد الإعصار إلا في 21 سبتمبر أيلول، وفقا لرويترز.

© Sputnik . Igor Zarembo الإعصار سيمارون يمر عبر غرب اليابان ويتجه شمالا

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن شركات الطيران ألغت أو تعتزم إلغاء أكثر من 930 رحلة. وذكرت شركة غرب اليابان للسكك الحديدية أنه سيتم تعليق معظم خدمات القطارات المحلية وقطارات الطلقة في مناطق غربية اليوم الأحد.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن اليابان أصدرت أوامر إجلاء وتحذيرات لحوالي 700 ألف أسرة في جنوب وغرب اليابان مضيفة أن ما يربو على 300 ألف أسرة تعاني انقطاعات في الكهرباء في مقاطعتي أوكيناوا وكاجوشيما الجنوبيتين. وأشارت إلى أن قرابة 50 شخصا أصيبوا في أوكيناوا وكاجوشيما.

ويتجه الآن الإعصار ترامي المصنف في الفئة الثانية على مقياس من خمس فئات نحو جنوب شرق اليابان. وسيعبر جزيرة كيوشو وجزيرة هونشو الرئيسية خلال يومي الأحد والاثنين، في مسار يشبه المسار الذي سلكه الإعصار جيبي أوائل سبتمبر/أيلول.

والإعصار جيبي هو أقوى عاصفة تضرب اليابان في 25 عاما وغمر مطار كانساي القريب من أوساكا بمياه الفيضانات مما جعله خارج الخدمة لأيام.