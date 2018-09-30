رئيس برلمان الإقليم: نطالب تركيا وإيران بعدم التدخل في شؤون كردستان

طالب رئيس برلمان كردستان العراق يوسف محمد ببناء علاقات حسن الجوار مع تركيا وإيران، داعيا الدولتين إلى عدم التدخل في شؤون الإقليم.

أربيل — سبوتنيك. وقال محمد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول وجود أجنحة مسلحة معارضة لإيران وتركيا بالإقليم: "نحن نطالب ببناء علاقات حسن الجوار، وأن يكون هناك ندية في هذه العلاقات، ونطالب هذه الدول بعدم التدخل في شؤون كردستان، ونطالب أيضا بأن تتحول العلاقات بيننا للكيفية التي تؤدي للخير، وحل هذه المشكلة، والعودة للطرق السلمية في حل المشكلة الكردية في إيران، وتركيا أيضا".

© AP Photo / جاويش أوغلو يدعو العراق للتعاون في مكافحة حزب العمال الكردستاني

وأضاف رئيس البرلمان:" دوما ما نناقش هذه القضايا مع الأصدقاء، نحن نطالب دائما بفتح باب الحوار لحل المشكلات العالقة بالنسبة لإيران ولتركيا أيضا".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مسؤوليته في وقت سابق عن هجوم صاروخي على منشقين أكراد في قضاء كويسنجق بإقيلم كردستان.

في الوقت الذي يواصل فيه الجيش التركي عمليات عسكرية في شمال العراق، وتشن مقاتلاته بشكل مستمر غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني "الذي تضعه أنقرة على قائمتها للمنظمات الإرهابية" في مناطق أفاشين — باسيان والزاب وهاكورك ودمرت أهدافا تابعة له.

وتقول السلطات التركية إن الهدف من تنفيذ العمليات العسكرية في شمال العراق "هو القضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني ومنع الهجمات التي يشنها على تركيا انطلاقا من الأراضي العراقية".