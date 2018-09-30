ترامب يتحدث عن "الحب المتبادل" مع كيم جونغ أون

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مرة أخرى على القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه خلال المحادثات فى سنغافورة مع رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون "وقعا في حب بعضهما البعض"، وفقا لزفيزدا.

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يشكر كيم جونغ أون على "إيمانه الراسخ" به

وقال ترامب:

وقعنا في غرام بعضنا البعض. لقد كتب لي رسائل جميلة.

في الوقت نفسه، لفت الرئيس الأمريكي الانتباه إلى أن كوريا الشمالية تجاهلت دعوات إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وغيره من القادة الأمريكيين.

وكان دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن علاقته مع زعيم كوريا الشمالية جيدة، ووصفه بأنه مفاوض ممتاز وشخصية عظيمة.

جدير بالذكر أن أول اجتماع على الإطلاق بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية جرى في 12 يونيو/حزيران من هذا العام في سنغافورة.