مسؤول إيراني يكشف خطط طهران لتطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية

قال رئيس المركز الوطني الفضائي الإيراني منوجهر منطقي، إن تعزيز القدرات الداخلية في مجال الأقمار الصناعية لايتم إلا بمساعدة الشركات التابعة للقطاع الخاص والمعرفية.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أشار منطقي، إلى أهمية تنمية الشركات المعرفية في مجال الأقمار الصناعية، مؤكدا أن تعزيز القدرات الداخلية في مجال الأقمار الصناعية والصواريخ الناقلة والمحطات الأرضية أمر ممكن التحقق بالتركيز على الشركات المعرفية والخاصة، وينبغي تعزيز هذا القطاع في البلاد.

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ولفت إلى أن دعم تنمية التكنولوجيا الفضائية وإدخالها في القطاع التجاري في المؤسسات الجامعية والشركات المعرفية، وعلى الصعيد الدولي من بين الشؤون التي ينبغي التركيز عليها باعتبارها أولوية رئيسية في القطاع الفضائي.

واعتبر منطقي، أن تقسيم الأعمال بين اللاعبين الرئيسيين في القطاع الفضائي بالبلاد وفق وثيقة تنمية الجوفضاء الشاملة وتعزيز تعاون القطاع الخاص، ساهم في الدفع بالأهداف في هذا المجال.