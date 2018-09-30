"سونغان و كومي"... هدية الزعيم الكوري الشمالي لنظيره الجنوبي (صور)

أهدى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، نظيره الكوري الجنوبي، مون جي إن، كلبي صيد من سلالة "بخونسان"، على هامش القمة التي عقدت بينهما في سبتمبر/أيلول الماضي.

وخضعت الكلاب للفحوص الطبية اللازمة لتنتقل بعد ذلك إلى مسكنها الجديد في القصر الرئاسي، يوم الخميس 27 سبتمبر/أيلول.

وذكرت الإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية أن الكلب الذي ولد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قدم تم منحه اسم "سونغان" وهو ذكر، و الكلبة التي ولدت بنفس العام وتحديدا في مارس/آذار، اسمها "كومي".

يذكر أن الرئيس الكوري الجنوبي، يمتلك كلبا من نفس الفصيلة يعرف باسم "مارو".

<곰이와 송강이를 소개합니다>

평양에서 열린 2018 남북정상회담 당시 북측은 풍산개 암수 한 쌍을 선물로 전달했습니다. 개들은 동물검역 절차를 진행한 후 지난 주 목요일인 9월 27일에 청와대에 왔습니다.

풍산개는 북한 천연기념물 제368호로 주인을 잘 따르며 용맹한 성격으로 알려져 있습니다. pic.twitter.com/wxOib9APCI — 대한민국 청와대 (@TheBlueHouseKR) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد قام بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية في الفترة الممتدة من 18 ولغاية 20 سبتمبر/أيلول.

حيث أجرى محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي، وتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين ومنها التخلص من الأسلحة النووية على شبه الجزيرة الكورية.

الأمر الذي ينعكس على عدم وقوع مواجهات عسكرية مسلحة بين الطرفين، وهو الأمر الذي عززه لقاء وزيري الدفاع لكلا البلدين بعدد من اللقاءات.