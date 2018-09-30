وزير داخلية البحرين يشيد بالسفير الروسي

أعرب وزير الداخلية البحريني الفريق الركن راشد بن عبد الله آل خليفة، اليوم الأحد، عن شكره وتقديره لجهود السفير الروسي لدى بلاده، فاغيف غاراييف، لدوره في زيادة التعاون المشترك في كافة المجالات.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، أكد الوزير راشد بن عبد الله، على أن:" ما قام به السفير غارييف، طوال فترة عمله، أسهم في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين".

جاء ذلك، خلال استقبال وزير الداخلية البحريني، لسفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

من جهته، عبر السفير غاراييف عن تقديره لما لقيه من تعاون مع وزارة الداخلية، أسهم في إنجاح مهام عمله، متمنيا لمملكة البحرين وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

والعلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تتميز بتطور متواصل، إذ وقع البلدان اتفاقيات ومذكرات تفاهم في كثير من المجالات، من بينها اتفاقية للتعاون بين جامعتي البحرين وموسكو الحكومية للعلاقات الدولية، واتفاقية للتعاون العسكري الفني، وتأسيس مجلس أعمال بحريني — روسي مشترك.

وصرح السفير غارييف، في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بأنه من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين روسيا والبحرين إلى 70مليون دولار، مرجعا السبب في ذلك إلى دخول العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين حيّز التنفيذ على مستوى الصادرات والواردات.

ولفت السفير الروسي، وقتها، إلى أن التبادل التجاري بين البحرين وروسيا، خلال العام 2016، بلغ أكثر من 60 مليون دولار، مقارنة مع 15.3 مليون دولار خلال العامين السابقين، وبنسبة نمو قدرها 292%.