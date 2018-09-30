"روس أتوم" الروسية تجري عملية إطلاق ناجحة لمفاعل نووي في الصين

أعلنت شركة "روس أتوم" الروسية أنه تم إجراء عملية إطلاق ناجح لوحدة مفاعل الطاقة الجديدة رقم 4 في تيانوان، الذي تم بناؤه بمشاركة من روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي لمجموعة شركات "أي سي إي" القسم الهندسي لشركة "روسآتوم": "في 30 سبتمبر / أيلول، في الساعة 9 و27 دقيقة (بتوقيت موسكو)، تم تثبيت وحدة الطاقة للمفاعل رقم 4 في تيانوان إلى مستوى الطاقة الأدنى (التشغيل على مستوى القدرة الأدنى)، في مثل هذه الحالات يقول علماء الطاقة النووية بشكل مجازي أن محطه المفاعل بدأت في العمل".

© Sputnik . Ahmed Abdelwahhab بدء فعاليات أسبوع الطاقة النووية بجامعة الإسكندرية بمشاركة روس أتوم

وكانت عملية الإطلاق الفيزيائي لوحدة الطاقة رقم 4 من تيانوان بدأت في 25 أغسطس/ آب من هذا العام، عندما بدأ تحميل الوقود النووي، بعد تنفيذ جميع الأعمال التحضيرية، حيث تم تركيب ما مجموعه 163 مجمعا للوقود في مفاعل "بي بي أي أر – 1000" للوحدة الجديدة.

وأضاف البيان أن نائب رئيس الشركة لشؤون المشاريع في الصين أليكسي بانيك قال: "تم الانتهاء من تحميل الوقود قبل الموعد المحدد، وبعد الحصول على جميع التصاريح اللازمة، تم جلب وحدة الطاقة رقم 4 من محطة النووية "تيانوان" إلى مستوى الطاقة الأدنى.

وبدأت سلسلة التفاعل تحت السيطرة وسجلت نظم التحكم ظهور النيوترونات الأولى، ثم بدأت مرحلة إطلاق الطاقة مع اتصال وحدة المفاعل بنظام الطاقة الصيني.

يذكر أن محطة تيانوان الكهروذرية تعتبر اليوم المشروع الأكبر ضمن التعاون الروسي الصيني، وقد تم في عام 2007 بناء وحدتي الطاقة الأولى والثانية بقدرة كل منهما 1000 ميغاواط.

وتتطلع الصين لمشاركة روسية أوسع في بناء وحدتين على أقل تقدير من الوحدات الست للمحطة الجديدة التي يتم تشييدها شرقي البلاد.

وكانت روسيا والصين قد وقعتا في 8 يونيو/ حزيران الماضي، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ، أربع اتفاقيات إطارية في المجال النووي من أجل توريد معدات وخدمات لبناء مفاعل عرضي نيوتروني سريع على أراضي الصين، وإنشاء المفاعلات السابع والثامن في محطة الطاقة النووية "تيانوان"، وبناء المفاعل النووي "سيودابو"، وعقد لتوريد كتل حرارية النويدات المشعة إلى جمهورية الصين الشعبية.