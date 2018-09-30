بعد الكارثة المدمرة... أمريكا تعرض مساعدة إندونيسيا

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن استعداد واشنطن لمساعدة إندونيسيا في التغلب على عواقب الزلزال، الذي وقع قبل يومين وراح ضحيته المئات.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد 30 سبتمبر / أيلول: "الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن تعازيها ودعمها لكل المتضررين في إندونيسيا من الزلزال والتسونامي اللذين ضربا وسط سولاويسي في 28 سبتمبر".

© AFP 2018 / Adek Berry ارتفاع عدد قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 832 قتيلا

وأضاف البيان: "البعثة الأمريكية في إندونيسيا تراقب الوضع عن كثب ولم تتلق تقارير عن مواطنين أمريكيين مصابين، والولايات المتحدة وإندونيسيا شريكتان استراتيجيتان وصديقان، ونحن مستعدون للمساعدة في التغلب على عواقب الزلزال".

وضرب الزلزال جزيرة سولاويسي يوم الجمعة الماضي، وتسبب في حدوث أمواج مد عاتية وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار.

وضربت سلسلة من الزلازل وأمواج تسونامي جزيرة سولاويسي الإندونيسية، يوم الجمعة، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة على مقياس ريختر، وكانت بؤرته بعمق 18.1 كيلومتر.

وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل أعلن في وقت لاحق من يوم الجمعة، وقوع زلزال آخر، بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر قرب سواحل جزيرة سولاوسي الإندونيسية، وتم رصد الزلزال عند الساعة 18.02 حسب التوقيت المحلي.

وكان مركز الزلزال على بعد 80 كلم شمال مدينة بالو في جزيرة سولاوسي، على عمق 10 كيلومترات.