بعد الكارثة المدمرة... أمريكا تعرض مساعدة إندونيسيا

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد 30 سبتمبر / أيلول: "الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن تعازيها ودعمها لكل المتضررين في إندونيسيا من الزلزال والتسونامي اللذين ضربا وسط سولاويسي في 28 سبتمبر".
وضرب الزلزال جزيرة سولاويسي يوم الجمعة الماضي، وتسبب في حدوث أمواج مد عاتية وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار.
وضربت سلسلة من الزلازل وأمواج تسونامي جزيرة سولاويسي الإندونيسية، يوم الجمعة، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة على مقياس ريختر، وكانت بؤرته بعمق 18.1 كيلومتر.
وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل أعلن في وقت لاحق من يوم الجمعة، وقوع زلزال آخر، بقوة 7.4 درجة بمقياس ريختر قرب سواحل جزيرة سولاوسي الإندونيسية، وتم رصد الزلزال عند الساعة 18.02 حسب التوقيت المحلي.
وكان مركز الزلزال على بعد 80 كلم شمال مدينة بالو في جزيرة سولاوسي، على عمق 10 كيلومترات.
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