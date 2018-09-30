إعلان من البيت الأبيض بشأن تحقيقات تورط كافانو في انتهاكات جنسية

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت سارة ساندرز المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض في حديث مع برنامج فوكس نيوز صنداي "البيت الأبيض لا يتولى الإدارة التفصيلية لهذه العملية".
وأذعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضغوط من أعضاء جمهوريين معتدلين بمجلس الشيوخ وأمر مكتب التحقيقات الاتحادي بالتحقيق في ادعاءات ذكرتها بالتفصيل كريستين بلازي فورد الأستاذة بجامعة كاليفورنيا خلال جلسة بمجلس الشيوخ.
وتزعم كريستين فورد، محاولة كافانو اغتصابها في عام 1982 عندما كان الاثنان في المدرسة الثانوية.
وذكرت شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الإخبارية أمس السبت أن البيت الأبيض فرض قيودا على تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي عن طريق تضييق نطاق عمله. ونفى ترامب ذلك وقال على تويتر إنه يريد من محققي مكتب التحقيقات الاتحادي إجراء لقاءات مع أي شخص يرون أنه قد يفيدهم.
وقال ترامب على تويتر إن تقرير (إن.بي.سي) غير صحيح.
NBC News incorrectly reported (as usual) that I was limiting the FBI investigation of Judge Kavanaugh, and witnesses, only to certain people. Actually, I want them to interview whoever they deem appropriate, at their discretion. Please correct your reporting!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2018
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