إعلان من البيت الأبيض بشأن تحقيقات تورط كافانو في انتهاكات جنسية

أوضحت متحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الأحد، أن مكتب التحقيقات الاتحادي له مطلق الحرية في التحقيق في أي ادعاءات يرى أنها مقنعة بارتكاب بريت كافانو المرشح لرئاسة المحكمة العليا انتهاكات جنسية رافضتان بذلك تلميحات إلى أن الإدارة حاولت الحد من التحقيق.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت سارة ساندرز المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض في حديث مع برنامج فوكس نيوز صنداي "البيت الأبيض لا يتولى الإدارة التفصيلية لهذه العملية".

© AP Photo / Evan Vucci ترامب يرشح بريت كافانو لمقعد في المحكمة العليا الأمريكية

وأضافت "مجلس الشيوخ يحدد الشروط، هذا ما يفعله مكتب التحقيقات الاتحادي ونحن لا نتدخل ونتركهم يفعلون ذلك".

وأذعن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضغوط من أعضاء جمهوريين معتدلين بمجلس الشيوخ وأمر مكتب التحقيقات الاتحادي بالتحقيق في ادعاءات ذكرتها بالتفصيل كريستين بلازي فورد الأستاذة بجامعة كاليفورنيا خلال جلسة بمجلس الشيوخ.

وتزعم كريستين فورد، محاولة كافانو اغتصابها في عام 1982 عندما كان الاثنان في المدرسة الثانوية.

وذكرت شبكة (إن.بي.سي) التلفزيونية الإخبارية أمس السبت أن البيت الأبيض فرض قيودا على تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي عن طريق تضييق نطاق عمله. ونفى ترامب ذلك وقال على تويتر إنه يريد من محققي مكتب التحقيقات الاتحادي إجراء لقاءات مع أي شخص يرون أنه قد يفيدهم.

وقال ترامب على تويتر إن تقرير (إن.بي.سي) غير صحيح.