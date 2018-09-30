وزير الخارجية الإيراني يهاجم بومبيو وبولتون... ويؤكد: لا نسيطر على الشعب العراقي

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد مسؤولية بلاده عن زيادة التهديدات الموجهة للقنصلية الأمريكية في مدينة البصرة العراقية.

وقال ظريف في محطة "سي.إن.إن" الأمريكية: "لدينا تأثير بالتأكيد في العراق ولكن هذا لا يعني أننا نسيطر على الشعب العراقي مثلما لا تسيطر الولايات المتحدة على شعوب الدول التي تجمعها بها علاقات طيبة".

وأضاف أن التحذيرات التي وجهها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون للحكومة الإيرانية في الآونة الأخيرة غير مجدية.

© REUTERS / Grigory Dukor ظريف يكشف شرط عدم انسحاب إيران من الاتفاق النووي

وتابع "علي السيد بومبيو والسيد بولتون مراجعة سياساتهما بدلا من توجيه هذه التهديدات التي لا يعتد بها والتي لن تؤدي إلى أي نتائج إيجابية".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة إنها ستغلق بشكل فعلي القنصلية في أعقاب تزايد تهديدات إيران وفصائل مدعومة منها والتي تضمنت إطلاق صواريخ.

وجدد بومبيو، وهو يشرح هذه الخطوة، تحذيرا من أن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية بشكل مباشر عن أي هجمات يتعرض لها أمريكيون أو منشآت دبلوماسية أمريكية.