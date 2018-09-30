شاهد لحظة اغتيال زاخارتشينكو رئيس جمهورية دونيتسك

ويظهر في الفيديو وصول زاخارتشينكو وموكبه أمام المقهى وترجله من السيارة ودخوله للمقهى يرافقه حراسه، ليقع الانفجار.
واغتيل زاخارتشينكو في أغسطس/آب الماضي، بتفجير استهدف مقهى "سيبار" وسط دونيتسك، وهي العملية التي تتهم دونيتسك كييف بتدبيرها.
ويذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك و لوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام.
ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.
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