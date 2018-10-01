بوريس جونسون: يجب أن تستخدم بريطانيا المساعدات على الأولويات الوطنية

وترك جونسون الحكومة خلال الصيف بسبب معارضته لخطط ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتشير التوقعات إلى أنه المرشح المفضل ليحل محلها لكنه رفض الافصاح عما إذا كان يعتزم مواجهتها، بحسب رويترز.
وقال جونسون "في كل مكان تذهب إليه ستجد دولا أخرى تستخدم ميزانيات مساعدات التنمية الخاصة بها بشكل علني أو صريح كوسيلة لدعم صادراتها أو غير ذلك من الأهداف الشعبية".
وأضاف:
إذا كنا سننفق الكثير على المساعدات، ولا شك في أن ذلك يجعل بريطانيا تفوز بأصدقاء ومعجبين في جميع أنحاء العالم، إذن دعونا نحصل على قيمة لهذا البلد أيضا.
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