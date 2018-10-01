الكوريتان تبدآن إزالة الألغام في الحدود المشتركة

وتنص الاتفاقية في المجال العسكري على أن تبدأ الكوريتان عملية إزالة الألغام المزروعة حول قرية بانمونجوم خلال الفترة من الأول حتى 20 من تشرين الأول/أكتوبر، وفي المرتفعات من 20 حتى 30 من تشرين الثاني/نوفمبر.
من الجدير بالذكر أن الزعيمين الكوريين عقدا الاجتماع الثالث، الشهر الماضي. ووقع الرئيسان على بيان مشترك في ختام اليوم الأول للقمة بينهما، في حين وقع وزير الدفاع الكوري الجنوبي سون يونغ مو ووزير القوات المسلحة لجمهورية كوريا الشمالية غوان تشول، اتفاقا في المجال العسكري، يقضي بوقف تدريبات المدفعية واسعة النطاق والطيران العسكري بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الدولتين من أجل تهدئة الأوضاع ومنع وقوع حوادث غير ملائمة وضارة بتحسين علاقات الجارين.
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