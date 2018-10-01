بالفيديو... إيران تطلق صواريخ باليستية باتجاه سوريا على مواقع الإرهابيين

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية وأصابت أهدافها بدقة في شرق الفرات بعد عبورها الأجواء العراقية.
وفي هذا الاطار نقلت وكالة فارس عن العلاقات العامة لقوات الحرس الثوري بأنه تم استهداف مقر قادة جریمة أهواز الإرهابیة في شرق الفرات، فجر الیوم، بعدة صواریخ بالیستیة "أرض —أرض" من قبل القوة الجوفضائیة التابعة للحرس.
ووفقا للمعلومات الأولیة الواردة، فإن عددا كبیرا من الإرهابیین التكفیریین وقادة جریمة أهواز الإرهابیة قد قتلوا أو جرحوا خلال هذا الهجوم الصاروخي.
وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه سوريا.
بالفيديو— وكالة أنباء فارس (@arabicfarsnews) October 1, 2018
— لحظة اطلاق عدد من صواريخ البالستية الإيرانية على تجمع لقادة عملية الأهواز الإرهابية في منطقة #شرق_الفرات pic.twitter.com/BgjJfo0RyA
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)