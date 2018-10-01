بالفيديو... إيران تطلق صواريخ باليستية باتجاه سوريا على مواقع الإرهابيين

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن استهدافه جماعات إرهابية في شرق الفرات بسوريا بصواريخ باليستية، وذلك انتقاما لهجوم الأهواز الذي ضرب إيران الأسبوع الماضي خلال العرض العسكري.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation إيران تستهدف بضربة صاروخية منظمي هجوم الأهواز ومواقعهم في سوريا

وأشار الحرس الثوري الإيراني في بيانه أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح قياديين وعناصر في تلك المجموعات الإرهابية. وذكر الحرس الثوري أن الصواريخ التي أطلقت اليوم في الهجوم، باليستية "أرض-أرض" من طراز "ذو الفقار" مداها 700 كم و"قيام" مداها 800 كم.وذكرت وكالة أنباء "فارس" أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية وأصابت أهدافها بدقة في شرق الفرات بعد عبورها الأجواء العراقية.

وفي هذا الاطار نقلت وكالة فارس عن العلاقات العامة لقوات الحرس الثوري بأنه تم استهداف مقر قادة جریمة أهواز الإرهابیة في شرق الفرات، فجر الیوم، بعدة صواریخ بالیستیة "أرض —أرض" من قبل القوة الجوفضائیة التابعة للحرس.

ووفقا للمعلومات الأولیة الواردة، فإن عددا كبیرا من الإرهابیین التكفیریین وقادة جریمة أهواز الإرهابیة قد قتلوا أو جرحوا خلال هذا الهجوم الصاروخي.

وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه سوريا.