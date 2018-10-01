عراقجي: إيران تعمل على إنشاء آليات ثنائية للتحايل على العقوبات الأمريكية

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تعمل مع الشركاء لإنشاء آليات ثنائية لتجارة النفط للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

نيويورك — سبوتنيك. وقال عراقجي في حديث مع "سبوتنيك": "إننا نتفاوض مع جميع الشركاء لإنشاء آليات ثنائية، مع شركائنا في النفط ومع آخرين. لدينا خبرة جيدة فيما يتعلق بجولات العقوبات السابقة قبل خطة العمل الشاملة المشتركة حول برنامج إيران النووي. نحن نعرف كيف يمكن أن تعمل هذه الاتفاقيات الثنائية. الآن نحن نتفاوض مرة أخرى، وأنا متأكد من أننا سنكون قادرين على حل هذا".

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وأكد عراقجي أن إيران "ستكون قادرة على حل هذه المشكلة (العقوبات)، إما من خلال الآليات الثنائية أو من خلال الآلية الأوروبية".

وأوضح عراقجي أن بلاده لا تستبعد تأسيس نظام بديل لنظام "سويفت" الدولي للتعاملات الدولية بين البنوك كطريقة لتجنب العقوبات الأمريكية ضد إيران بسبب برنامجها النووي.

وتابع:

"كما نعلم، فإن الأوروبيين أيضا يعملون على سويفت ليختبروا كيف يمكن الاستمرار بالعمل به مع إيران، ولمعرفة ما إذا كان من الضروري وضع نظام مواز للمراسلات المالية، فإما الاستمرار بسويفت مع غريان أو وضع نظام مواز، وهذا أمر لا زلنا نعمل عليه".

في سياق آخر، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الأحد، أنه في حال عدم فاعلية الآلية الخاصة التي طرحها الأوروبيون للحفاظ على الاتفاق النووي، سوف نخرج منه".

وأضاف ظريف، ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الإجراء من جانب إيران سيفتح الطريق أمام أمريكا للمبادرة إلى عمل عسكري ضدها، قال، "أعتقد أنه لو كانت الولايات المتحدة تتصور بأنه يمكنها تحقيق النجاح في مثل هذا الهجوم لكانت قد بادرت إليه".