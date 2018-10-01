إيران تعتبر توريد "إس-300" إلى سوريا دعما لأمن واستقرار البلاد

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني، عبّاس عراقجي، أن ايران ترى في توريد "اس-300" الى سوريا دعماً لأمن واستقرار البلاد.

نيويورك — سبوتنيك. وقال عراقجي في حديث مع وكالة "سبوتنيك": " إذا قررت السلطات السورية الشراء ، وإذا قررت السلطات الروسية بيعها [المنظومة]، فأنا متأكد من أنه سيكون مفيدًا لأمن سوريا والاستقرار البلاد".

وكان قد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن موسكو بدأت بالفعل تسليم منظومة الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا.

وأعلن الكرملين بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر، أنه بمبادرة من الجانب السوري، جرى اتصال هاتفي بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد… أخطر الرئيس الروسي نظيره بقرار تنفيذ عدد من التدابير بهدف توفير الأمن للعسكريين الروس في سوريا وتعزيز منظومات الدفاع الجوي في هذا البلد، بما في ذلك تسليم الجمهورية العربية السورية منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-300".