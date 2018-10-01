صور جريئة تسقط ماكرون إلى "الهاوية"

أثارت صور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع رجال نصفهم عراة، موجة كبيرة من السخرية والتعليق على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا.

وقد تم التقاط الصور أثناء رحلة الرئيس الفرنسي إلى جزيرة سانت مارتن في البحر الكاريبي، والتي عانت من إعصار "إرما" العام الماضي.

ويظهر على واحدة منها رجل نصف عار يضمه ماكرون، وهو يظهر إصبع الإبهام للكاميرا.

‼️Et deux photos de plus dans *l’album de la famille Macron*…..

Il reste 3ans1/2..pour le remplir un peu plus..😡🤢🤮.. pic.twitter.com/zAaFPGiuKL — Françoise MINUIT ن (@f_minuit) September 30, 2018

وعلق روبرت مينار: "لم يبق شيء تقريبا، من الكرامة التي دمرت نهائيا تلك الليلة…".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي بأهالي حي أورلينز على جزيرة سانت-مارتن الفرنسية في البحر الكاريبي، 29 سبتمبر/ أيلول 2018 © AFP 2018 / Eliot BLONDET/ POOL

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي بأهالي حي أورلينز على جزيرة سانت-مارتن الفرنسية في البحر الكاريبي، 29 سبتمبر/ أيلول 2018 © AFP 2018 / Eliot BLONDET 1 / 2 © AFP 2018 / Eliot BLONDET/ POOL الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلتقي بأهالي حي أورلينز على جزيرة سانت-مارتن الفرنسية في البحر الكاريبي، 29 سبتمبر/ أيلول 2018

وكتب غابرييل روبين: "ما يدهشني في هذه الصورة هو أن ماكرون لم يطالب بأن يرتدي هذان الشابان ملابس رسمية… إنه رئيس لبلد بأسره ويجب أن يُستقبل ببعض الاحترام".

« Tu dois te comporter comme il faut. Tu m’appelles pas Manu, tu m’appelles Monsieur le Président » #Macron pic.twitter.com/2At2JzJGqY — Valérie Boyer (@valerieboyer13) September 30, 2018

وأضاف كريم أوكيخ: "لقد وصلنا إلى القاع! الآن أنا مقتنع تماما بعدم قدرة ماكرون على شغل منصبه".