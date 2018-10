إيران: أطلقنا صواريخ تجاه البوكمال ضمن كفاحنا ضد تسليح الإرهابيين

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن إطلاق قوات الحرس الثوري الإيراني الصواريخ باتجاه مقرات الجماعات الإرهابية في الجانب السوري، والتي تتهمها إيران بتنفيذ هجوم الأهواز الشهر الماضي، يستهدف مواجهة تسليح وتدريب تلك الجماعات.

