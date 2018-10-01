إيران: أطلقنا صواريخ تجاه البوكمال ضمن كفاحنا ضد تسليح الإرهابيين

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أن الصواريخ التي أطلقتها تجاه منطقة البوكمال السورية تأتي ضمن كفاحها ضد تسليح الإرهابيين.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن إطلاق قوات الحرس الثوري الإيراني الصواريخ باتجاه مقرات الجماعات الإرهابية في الجانب السوري، والتي تتهمها إيران بتنفيذ هجوم الأهواز الشهر الماضي، يستهدف مواجهة تسليح وتدريب تلك الجماعات.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation إيران تستهدف بضربة صاروخية منظمي هجوم الأهواز ومواقعهم في سوريا

وأضاف المتحدث، في تصريحات للصحفيين نقلتها عنه وكالة "إسنا" الإيرانية، إن " إطلاق الحرس الثوري صواريخ أرض أرض من كرمانشاه باتجاه مقر الإرهابيين في البوكمال، يوضح عزم إيران الجاد وكفاحها ضد تسليح وتدريب القوات الإرهابية على مختلف المستويات".

كما جدد قاسمي إدانته لهجوم أهواز الإرهابي، قائلا: "كما أعلنا مرارا وتكرار إن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى الإجماع والتحرك العالمي وعلى جميع الدول أن تعمل في سياق محاربة هذه الظاهرة المشؤومة"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "إسنا" الإيرانية.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، اليوم الاثنين، استهدافه جماعات إرهابية في شرق الفرات بسوريا بصواريخ باليستية، وذلك "انتقاما لهجوم الأهواز الذي ضرب إيران الأسبوع الماضي خلال العرض العسكري".

وأشار الحرس الثوري الإيراني في بيانه أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح قياديين وعناصر في تلك المجموعات الإرهابية. وذكر الحرس الثوري أن الصواريخ التي أطلقت اليوم في الهجوم، باليستية "أرض-أرض" من طراز "ذو الفقار" مداها 700 كم و"قيام" مداها 800 كم.

وقتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم استهدف عرضا عسكريا بالأهواز جنوب غربي إيران، السبت 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأعلن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) المسؤولية عن الهجوم.