ألمانيا تسلم دبلوماسيا إيرانيا متهما بالإرهاب إلى بلجيكا

وافقت محكمة ألمانية، اليوم الاثنين، على تسليم دبلوماسي إيراني إلى بلجيكا على خلفية اتهامه بالإعداد لهجوم إرهابي في باريس.

القاهرة- سبوتنيك. وقال بيان لمحكمة ولاية بامبيرغ الألمانية إنها "وافقت بتاريخ 27 أيلول/سبتمبر على تسليم دبلوماسي إيراني مقيم في فيينا إلى بلجيكا لمحاكمته وفق أمر اعتقال أوروبي"، مضيفة أن "الحصانة الدبلوماسية لا تنطبق في حالته لأنه كان في إجازة خارج البلد المضيف (النمسا) وليس مسافرا بين البلد المضيف والبلد الذي أرسله (إيران).

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والجدير بالذكر أن السلطات البلجيكية أعلنت، في تموز/يوليو الماضي، إن دبلوماسيا إيرانيا، يدعى أسد الله أسدي، اعتُقل مع اثنين آخرين للاشتباه بتخطيطهم لشن هجوم بقنبلة على اجتماع في فرنسا لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، والذي حضره ما يقارب 25 ألف شخص، بينهم رودي جولياني عمدة نيويورك السابق، واعتقل ثلاثة آخرون في فرنسا ولكن أُخلي سبيل اثنين منهم فيما بعد. وكان عدد من الوزراء الأوروبيين والعرب السابقين ضمن الحضور في هذا الاجتماع.

وأفادت السلطات في بلجيكا باعتقال الشرطة لشخصين في ذات الشهر وبحوزتهما 500 غرام من بيروكسيد الأسيتون، وهي مادة متفجرة يمكن صنعها منزليا من كيماويات متاحة، كما عثرت على جهاز تفجير في سيارتهما.