الهند تقدم هدية فريدة من نوعها لبوتين

ذكرت صحيفة " The Hindu" الهندية، يوم أمس الأحد، أن رئيس وزراء الهند نارندرا مودي سيهدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاتلات روسية قديمة من نوع "ميغ- 21"، وذلك خلال القمة الروسية الهندية المرتقبة في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في العاصمة الهندية نيودلهي.