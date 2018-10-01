مقتل 21 عنصرا في "داعش" بينهم قياديين بضربة جوية شرقي أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل أكثر من 21 مقاتلا بتنظيم داعش بما في ذلك قياديين بغارة لطائرات بدون طيار أجنبية على قواعد للمتشددين في ولاية ننغرهار شرقي البلاد.

كابول- سبوتنيك. وأشار بيان صادر عن المكتب الإعلام لحاكم ولاية ننغرهار، اليوم: "يوم أمس شنت طائرات دون طيار تابعة لقوات الائتلاف غارة على مخابئ داعش بمنطقة وزير تنغي في مديرية خوغياني أدى لمصرع 21 مقاتل داعشي".

وبحسب البيان، فإن بين القتلى اثنان من القيادات الداعشية "قاري داوود و ملانغ" بالإضافة إلى 4 أفراد من البنجاب "الباكستانيين".

وأكدت السلطات بأن الضربة لم تسفر عن وقوع ضحايا بصفوف المدنيين أو العناصر الأمنية في المنطقة.

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر أيار/مايو الماضي، ارتفاعاً ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أميركية وأخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في إطار مهمة "الدعم الحازم" من جهة، ومسلحي حركة طالبان الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق"، من الجهة الأخرى.