إيران ترد على أنباء سقوط صواريخها على أراضيها

نفت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الرسمية "إرنا"، اليوم الاثنين، عن الأنباء والمزاعم التي خرجت عن وسائل إعلام غربية وعربية تفيد بسقوط أحد الصواريخ في مدينه كرمانشاه الإيرانية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية بعد التواصل مع هوشنك بازوبند، محافظ مدينة كرمانشاه، الواقعة غربي البلاد الذي نفى سقوط أحد الصواريخ في مدينه كرمانشاه والتي كان الحرس الثوري قد اطلقها علي مواقع "داعش" الإرهابي في سوريا.

وقال بازوبند: "إن هذه المزاعم باطلة ولا أساس لها من الصحة، ولم تسقط على مدينته أي صواريخ".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، اليوم الاثنين، استهدافه جماعات إرهابية في شرق الفرات بسوريا بصواريخ باليستية، وذلك "انتقاما لهجوم الأهواز الذي ضرب إيران الأسبوع الماضي خلال العرض العسكري".

وأشار الحرس الثوري الإيراني في بيانه أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح قياديين وعناصر في تلك المجموعات الإرهابية. وذكر الحرس الثوري أن الصواريخ التي أطلقت اليوم في الهجوم، باليستية "أرض-أرض" من طراز "ذو الفقار" مداها 700 كم و"قيام" مداها 800 كم.

وقتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم استهدف عرضا عسكريا بالأهواز جنوب غربي إيران، السبت 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأعلن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) المسؤولية عن الهجوم.