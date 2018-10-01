وزير المالية البريطاني: نستطيع التأقلم مع انفصال أوروبي دون اتفاق

صرح وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، اليوم الاثنين، بأن لدى بلاده القدرة المالية للتأقلم مع انفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، رغم اعتقاده بأن الاتجاه السائد في بروكسل هو نحو إبرام اتفاق.

وصرح قائلا: "أنا واثق من أنه سيكون لدينا القدرة المالية لدعم الاقتصاد البريطاني إذا وجدنا أنفسنا بكل أسف في وضع اللا اتفاق"، حسبما ذكرت "رويترز".

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وأضاف هاموند أن حالة عدم التيقن إزاء المستقبل أضرت بالاقتصاد، وأن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حرجة للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

وقال هاموند لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية: "المزاج السائد هو بلا ريب هو أن الناس تريد اتفاقا مع المملكة المتحدة. يريدون خفض الاضطراب الذي سيسببه الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي إلى الحد الأدنى. يريدون أن تستمر العلاقة معنا وشراكة تجارية سلسة في المستقبل".

وتابع: "من الواضح أن الاقتصاد تضرر بسبب حالة الضبابية التي سببها الخروج من الاتحاد الأوروبي. العديد من الشركات لا يتحرك ويترقب نتيجة المفاوضات قبل أن يؤكد خططه للاستثمار".