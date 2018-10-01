لاريجاني: الحظر الأمريكي لا يمكنه التأثير على إرادة الشعب الإيراني

وأشار لاريجاني، في كلمة نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، إلى أن أوضاع البلاد تختلف عما كانت عليه في الماضي وأن "البلاد لم تشهد بعد الثورة الإسلامية مثل هذا الوضع".الحظر بإمكانه أن يترك تأثيره على إرادة الشعب لن يكتب له النجاح".
كما ذكر أن الكثير من الدول لا تقبل السلوك الأمريكي، مشيرا إلى أن الجهاز الدبلوماسي للبلاد وجميع الأجهزة الأخرى تبذل ما بوسعها لرفع هذه المعضلة عن كاهل البلاد.
وأكد لاريجاني أن قضية الإنتاج تعد قضية مهمة بالنسبة للمسؤولين في البلاد، داعيا إلى إيجاد حلول لمشاكل قطاع الإنتاج في البلاد ولا ينبغي السماح بالإخلال بالنظام السائد في إيران.
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