أردوغان: نأمل في حل الخلافات مع أمريكا في أقرب وقت

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تأمل في حل الخلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسببت فيها أزمة القس الأمريكي المحتجز لدى أنقرة أندرو برانسون.

وحذر أردوغان من أن لجوء أمريكا للغة التهديد والابتزاز بدلا من الحوار هو أمر مرفوض ويلحق الضرر بها، معربا عن أمله في حل الخلافات في أقرب وقت ممكن.

© REUTERS / Kayhan Ozer/Presidential Palace أردوغان: العقوبات الأمريكية ضد إيران لا تستند إلى أسباب قانونية

وأضاف الرئيس التركي ، في كلمة له في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، "الإدارة الأمريكية دخلت في هذا الطريق الخاطئ عبر السعي لحل الخلافات السياسية والقضائية بيننا عبر لغة التهديد والابتزاز، عوضا عن الحوار".

وتابع "هذه الوسيلة التي يراد منها جعلنا ندفع ثمنا، في الحقيقة تلحق الضرر الأكبر بأمريكا على المدى المتوسط والبعيد"، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

وأوضح "نأمل حل الخلافات مع أمريكا بأقصر وقت وتطوير علاقات تتماشى مع روح الشراكة الاستراتيجية مجددا في المجالات السياسية والاقتصادية".

وأضاف "مصممون على الكفاح في إطار الدبلوماسية والقانون، ضد من يعتزمون فرض عقوبات على بلادنا بذريعة محاكمة قس له علاقات خفية مع تنظيمات إرهابية" في إشارة إلى القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز لدى أنقرة.