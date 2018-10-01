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16:59 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري

    أنصاري يلتقي وفد الحوثيين في طهران

    © AFP 2018 / Atta Kenare
    العالم
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    بحث كبير مساعدي وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، حسين جابري أنصاري، في طهران اليوم الإثنين، مع رئيس الوفد اليمني المفاوض، الذي يمثل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد عبد السلام، تطورات عملية السلام في اليمن.

    القاهرة — سبوتنيك. "بحث أنصاري اليوم في طهران، مع رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام مستجدات مباحثات السلام اليمنية، وتبادل الجانبان خلال هذا اللقاء سبل تسهيل نجاح هذه المباحثات ودعم الشعب اليمني لإنهاء الحرب المفروضة على هذا البلد". وذلك بحسب وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية،

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    وتنفذ قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية والإمارات وقوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، منذ آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية جوية وبحرية وبرية ضد مسلحي حركة "أنصار الله"، المسيطرين على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الاستراتيجي، ومناطق شاسعة في شمال البلاد.

    وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى نتيجة الصراع بـ 16 ألف مع حاجة الملايين للمساعدات.

    وكانت جهود الأمم المتحدة قد فشلت في إطلاق مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف، بعد تعثر وصول وفد جماعة "أنصار الله" في الموعد المقرر لهذه المشاورات في 6 أيلول/ سبتمبر الماضي.

    واتهم الحوثيون، التحالف بقيادة السعودية بوضع العراقيل لمنع وصولهم لجنيف، الأمر الذي نفاه الوفد الحكومي معتبرا أن الحوثيين اختلقوا الأعذار لعدم المجيء وإفشال الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن.

    وعلى الرغم من عدم وصول وفد صنعاء، إلا أن الوفد الحكومي الذي يرأسه وزير الخارجية اليمني خالد اليماني وصل لهذه المدينة السويسرية، وخاض على مدى ثلاثة أيام مشاورات مع المبعوث الدولي، حول الملفات الإنسانية، وفرص إطلاق مفاوضات بين طرفي الصراع في اليمن.

    وتتهم دول التحالف إيران بدعم "أنصار الله" بالسلاح ومن ضمنها الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي أطلقت الجماعة العديد منها باتجاه أهداف سعودية وإماراتية.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مباحثات جنيف, الأزمة اليمنية, التحالف العربي بقيادة السعودية, جماعة أنصار الله الحوثي, حسين جابري أنصاري, إيران, اليمن
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