باريس تدعم الاتفاقيات الروسية التركية حول إدلب

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن دعمه لاتفاق سوتشي حول إدلب الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

باريس — سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم الخارجية، آنييس فان دور مول، في بيان رسمي، "خلال اللقاء الذي جمع أمس الأحد بين لودريان ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في باريس والذي تمحور حول سوريا، أكد لودريان على دعم فرنسا لاتفاق سوتشي الذي نص على خلق منطقة منزوعة السلاح في منطقة إدلب والذي يجنب هجوما للنظام وحلفائه".

© AFP 2018 / Omar Haj Kadour موسكو: الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب جاري تنفيذه

ودعا لودريان نظيره التركي خلال اللقاء إلى متابعة العمل على تقريب وجهات النظر بين المجموعة المصغرة حول سوريا ومجموعة أستانا.

واتفق الطرفان على ضرورة "التقدم في إيجاد حل سياسي تفاوضي للأزمة مع التأكيد على ضرورة تشكيل وبأقرب وقت لجنة دستورية يعمل عليها المبعوث دي مستورا".

وتطرق الطرفان أيضا للملف الليبي، حيث أكدا على دعمها لخارطة الطريق التي يقودها المبعوث الأممي غسان سلامة وعلى ضرورة إجراء انتخابات شفافة وسلمية بأقرب وقت.