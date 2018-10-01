وزير خارجية بيلاروسيا: توجد معايير مزدوجة في محاربة الإرهاب

قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، إن مكافحة الإرهاب العالمي تفرض على جميع الدول الالتزام بالقانون الدولي والتخلي عن المعايير المزدوجة.

© Sputnik . Anton Denisov لافروف: موسكو والرياض تعتزمان المضي في محاربة الإرهاب والتطرف

مينسك – سبوتنيك . وقال ماكي، خلال حوار سياسي في إطار مناقشة عامة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين: "هناك خطر مشترك بين الجميع وهو الإرهاب، ومكافحته تتطلب نهجا شاملا، حيث تلتزم جميع الدول بمبادئ القانون الدولي وتبتعد عن المعايير المزدوجة".

وأشار ماكي، إلى أن مينسك ستدعم جهود إدارة الأمم المتحدة بإحداث جبهة موحدة ضد الإرهاب.

وأضاف وزير الخارجية البيلاروسية: "مساهمة بلدنا في عمليات الدمج العالمية في هذا المجال سيكون مؤتمر دولي رفيع المستوى نظمته بيلاروس بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول مسائل الوقاية ومكافحة الإرهاب في عصر التكنولوجيا، الذي سيجري في مينسك بتاريخ 9-10 أكتوبر".

وسيعقد في مينسك، بتاريخ 9-10 أكتوبر مؤتمر دولي رفيع المستوى حول مسائل الوقاية ومكافحة الإرهاب في عصر التكنولوجيا.