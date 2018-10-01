مقدونيا... فشل الاستفتاء على إعادة تسمية البلاد

أعلن رئيس لجنة الانتخابات في مقدونيا أوليفر ديركوسكي، فشل الاستفتاء على إعادة تسمية البلاد بموجب المعاهدة مع اليونان من أجل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لأن إقبال الناخبين المسجلين الذي حدده القانون، لم يتجاوز الـ50 في المئة.

سكوبيا — سبوتنيك. وقال ديركوسكي للصحفيين اليوم الاثنين: "لم يتم اتخاذ قرار في الاستفتاء لأن أكثر من نصف الناخبين المسجلين لم يصوتوا".

© Sputnik . Alexey Vitvitsky الناتو يرحب بالتصويت "المؤيد" في استفتاء مقدونيا

ووقعت اليونان في 17 يوليو/ تموز، اتفاقا مع جمهورية مقدونيا، الذي يحل نزاعا قديما حول اسمها ويفتح لسكوبيه الطريق إلى حلف شمال الأطلسي ( الناتو ) والاتحاد الأوروبي.

لكنها أدت إلى انتقادات في كل من اليونان ومقدونيا نفسها، واتفق الطرفان على إعادة تسميتها إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.

وجرى في مقدونيا، يوم الأحد، استفتاء استشاري مع السؤال: "هل تؤيد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي باعتماد اتفاق بين جمهورية مقدونيا وجمهورية اليونان؟".

وبعد فرز 100 في المئة من المواد، التي أعلنت عنها اللجنة الحكومية للانتخابات اليوم الاثنين، فقد شارك أكثر من 666 ألف شخص في الاستفتاء، الذي بلغ 36.91 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين، ومن بين الذين صوتوا، أيد الاتفاق بين سكوبي وأثينا 91.46 في المئة ، مقابل 6.56 في المئة.

وسيتم نشر تقرير اللجنة الانتخابية حول الاستفتاء الأخير، في الأيام الخمسة عشر القادمة من قبل الجهات الرسمية، وتسليمه إلى برلمان البلاد.