مواصفات الصواريخ الإيرانية التي ضربت تنظيم "داعش"

أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم عن استهدافه مقرات لتنظيم "داعش" في شرق الفرات بصواريخ باليستية.

أطلق الحرس الثوري الإيراني 4 صواريخ "ذو الفقار" التي تعتبر من جيل صواريخ "فاتح 110" وتتمتع بالتوجيه حتى لحظة إصابة الهدف ورأس انشطاري وهو من أكثر الصواريخ الإيرانية دقة، كما نقلت وكالة "تسنيم".

واستخدمت إيران هذا الصاروخ في عملية "ليلة القدر" التي نفذت ردا على الهجوم الإرهابي على مجلس الشورى الإسلامي وكذلك العملية الصاروخية على مواقع إرهابيي الحزب الديمقراطي.

© AP Photo / Sepahnews رئيس هيئة الأركان الإيرانية يتحدث عن خسائر "داعش" نتيجة القصف الإيراني

كما أطلقت إيران صاروخي "قيام" وهو أحد أكثر الصواريخ الإيرانية شهرة، وأعلن عنه منذ سنوات، وهو صاروخ باليستي يطلق بشكل عامودي يبلغ مداه 800 كم.

ويعمل صاروخ "قيام" بوقود صلب حيث كان في النسخ القديمة لا يتمتع برأس انشطاري ولكن في النسخ المطورة يتمتع برأس انشطاري وتوجيه حتى لحظة إصابة الهدف.

يعتبر صاروخ "قيام" أول صاروخ إيراني لا يحوي زعانف توجيه ويعتبر الكثيرون أن حصول إيران على هذا الصاروخ كان بوابة الدخول إلى التقنيات الصاروخية الحديثة.

وتمتلك إيران ترسانة صاروخية هائلة تضم 7 أنواع من الصواريخ الباليستية، إضافة إلى طراز جديد من الصواريخ المجنحة بعيدة المدى يطلق عليه "سومار".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، اليوم الاثنين، استهدافه جماعات إرهابية في شرق الفرات في سوريا بصواريخ باليستية، وذلك "انتقاما لهجوم الأهواز الذي ضرب إيران الأسبوع الماضي خلال العرض العسكري".