إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في لوغانسك

أعلن المتحدث الرسمي باسم الشرطة في جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) أندريه ماروشكو، أن الشرطة الشعبية، أسقطت طائرة مسيرة تحمل متفجرات، تابعة للقوات الأوكرانية، على بعد كيلومترين من خط التماس.

لوغانسك — سبوتنيك. وقال ماروشكو اليوم الاثنين: "في منطقة بلدة نيجني لوزوفوي، على بعد 65 كيلومترا غرب لوغانسك، وعلى بعد كيلومترين إلى الجنوب من خط التماس، أسقط جنود الشرطة الشعبية في لوغانسك، بنيران أسلحة خفيفة طائرة مسيرة من طراز "فانتوم 4"، كانت تحلق في الاتجاه الشمالي الغربي على ارتفاع نحو 300 متر".

© Sputnik . Nikolai Sidorov جمهورية لوغانسك تعلن نظام الاستعداد القتالي المرتفع

وأكد أنه بالإضافة إلى جهاز التصوير التجسسي ومعدات التصوير الفوتوغرافي، تم تجهيز الطائرة المسيرة بجهاز كهرومغناطيسي لحمل وإلقاء قنبلة يدوية تعلق على الجزء السفلي من جسم الطائرة.

وأشار مارشكو، إلى أنه: "بعد إسقاط الطائرة المسيرة، رأى شهود العيان أن القنبلة اليدوية من نوع "إف-1" انفصلت عن طائرة " فانتوم"، وانفجرت بالقرب من مكان سقوطها.

ووفقا له ، فإنه من خلال رقم التعريف، علمنا أن الطائرة بدون طيار تم شراؤها من الولايات المتحدة، في 7 يوليو / تموز، وفي منتصف أغسطس / آب، جرى تسليمها إلى اللواء الآلي 27، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/ نيسان من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/ شباط من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، التي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك وإقامة الهدنة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.