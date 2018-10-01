إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في لوغانسك

لوغانسك — سبوتنيك. وقال ماروشكو اليوم الاثنين: "في منطقة بلدة نيجني لوزوفوي، على بعد 65 كيلومترا غرب لوغانسك، وعلى بعد كيلومترين إلى الجنوب من خط التماس، أسقط جنود الشرطة الشعبية في لوغانسك، بنيران أسلحة خفيفة طائرة مسيرة من طراز "فانتوم 4"، كانت تحلق في الاتجاه الشمالي الغربي على ارتفاع نحو 300 متر".
وأشار مارشكو، إلى أنه: "بعد إسقاط الطائرة المسيرة، رأى شهود العيان أن القنبلة اليدوية من نوع "إف-1" انفصلت عن طائرة " فانتوم"، وانفجرت بالقرب من مكان سقوطها.
ووفقا له ، فإنه من خلال رقم التعريف، علمنا أن الطائرة بدون طيار تم شراؤها من الولايات المتحدة، في 7 يوليو / تموز، وفي منتصف أغسطس / آب، جرى تسليمها إلى اللواء الآلي 27، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/ نيسان من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالها من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/ شباط من نفس العام.
ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.
وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، التي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة بما في ذلك وإقامة الهدنة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.
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