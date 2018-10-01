رئيس بوليفيا: لن نتخلى عن حق الوصول إلى المحيط الهادئ

وتابع: "الشعب البوليفي وكل شعوب العالم يعلمون أنه تم حرمان بوليفيا من الوصول السيادي إلى المحيط الهادئ من خلال الغزو".
وفي وقت سابق، قررت محكمة العدل الدولية في لاهاي أن الحجج، التي قدمتها بوليفيا فيما يتعلق بالأدوات الثنائية غبر ملزمة قانونيا لتشيلي بالتفاوض بشأن الوصول إلى المحيط الهادئ.
وكان النزاع المسلح بين البلدين في القرن الـ19 عاملا في توتر العلاقات بين البلدين، مما أدى إلى خسارة بوليفيا منفذها على المحيط الهادئ في منطقة انتوفاغاستا، التي أصبحت تابعة لتشيلي.
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