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20:58 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    زلزال في إندونيسيا

    رب ضارة نافعة... الزلازل تساعد 1200 سجين على الهرب في إندونيسيا

    © REUTERS / ANTARA FOTO
    العالم
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    هرب نحو 1200 سجين من ثلاثة سجون مختلفة في جزيرة سولاويسي التي ضربها زلزال وأمواج تسونامي مؤخرا.

    قال المسؤول في وزارة القانون وحقوق الإنسان سري بوغوه أوتامي إن: "الزلازل دمرت السجون مما سمح للمساجين بالهرب"، كما نقلت وكالة "الأناضول" عن صحيفة "تيمبو" المحلية.

    زلزال قوي يضرب جزيرة لومبوك في إندونيسيا 6 أغسطس/ آب 2018
    © AFP 2018 / Sonny Tumbelaka
    إندونيسيا تبحث عن ناجين بعد مقتل المئات في زلزال وأمواج مد
    وأشار المسؤول أنه تم منح السجناء الهاربين مهلة لمدة أسبوع لزيارة أقاربهم.

    وأضاف: "إذا لم يعودوا بعد هذا الأسبوع، ستبدأ السلطات على الفور بالبحث عنهم لضبطهم".

    وتابع أنه تم منح السجناء هذا التصريح بسبب الأوضاع الطارئة التي تشهدها سولاويسي.

    وضربت أمواج تسونامي مدينة بالو إثر تعرضها لزلزال عنيف بقوة 7,5 درجات أدى الى تدمير مبان ودفع السكان لمغادرة منازلهم.

    ​وتقع إندونيسيا في منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادي التي تكثر فيها الزلازل. وفي عام 2004 لقي 226 ألف شخص حتفهم، منهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا وحدها، بسبب أمواج مد عاتية اجتاحت 13 دولة بعد زلزال كبير.

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    زلزال, إندونيسيا
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