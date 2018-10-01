ترامب يكشف عن واحدة من صفاته الحميدة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عن واحدة من صفاته الحميدة

أكد ترامب في حديثه للصحفيين، أنه لم يكن قط مدمن كحوليات، موضحا أنه لو كان كذلك، لكان في حالة يرثى لها، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

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ولفت إلى أنه لا يهوى تناول الكحوليات، قائلا: "أستطيع أن أجزم أنني لم أتناول البيرة طوال حياتي، وتلك واحدة من صفاتي الحميدة".

وجاءت تصريحات ترامب، تعليقا منه على تناول مرشحه للمحكمة العليا، بريت كافانو، للبيرة خلال ارتياده المدرسة الثانوية والجامعة.

يذكر أن "فريد الابن"، الشقيق الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توفى بعد صراع مع إدمان الكحوليات.

وأشار ترامب للصحفيين اليوم، أنه تعلم جيدا من وفاة شقيقه، بالابتعاد عن معاقرة الكحوليات طوال حياته.