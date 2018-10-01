ترامب يكشف عن واحدة من صفاته الحميدة

أكد ترامب في حديثه للصحفيين، أنه لم يكن قط مدمن كحوليات، موضحا أنه لو كان كذلك، لكان في حالة يرثى لها، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".
وجاءت تصريحات ترامب، تعليقا منه على تناول مرشحه للمحكمة العليا، بريت كافانو، للبيرة خلال ارتياده المدرسة الثانوية والجامعة.
يذكر أن "فريد الابن"، الشقيق الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توفى بعد صراع مع إدمان الكحوليات.
وأشار ترامب للصحفيين اليوم، أنه تعلم جيدا من وفاة شقيقه، بالابتعاد عن معاقرة الكحوليات طوال حياته.
Trump: "I never had a drop of alcohol." to CNN today. He never had alcohol, he said. That pussygrabbing guy is the U.S. President. #Kavanaugh #Trump @CNN @realDonaldTrump #Ford #DeborahRamirez #FBIKavanaughinvestigation FBI pic.twitter.com/WFtMF7BBNj— Simon Factseeker (@yourfactseeker) October 1, 2018
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