نتنياهو يعلق على شعار "الموت لإسرائيل" المكتوب على الصواريخ الإيرانية (صور)

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن محاولة إيران ربط إسرائيل بالهجوم الذي وقع في مدينة الأهواز جنوبي إيران والذي قتل فيه 25 شخصا على الأقل خلال عرض عسكري بأنها محاولة سخيفة.

القدس — سبوتنيك. قال نتنياهو في بيان صدر عن ديوانه مساء اليوم الإثنين: "المحاولة الإيرانية لربط إسرائيل بالاعتداء الذي ارتكب في جنوب إيران هي محاولة سخيفة".

وأضاف نتنياهو تعقيبا على القصف الإيراني الذي استهدف عدة مواقع في سوريا صباح اليوم "شعار الموت لإسرائيل الذي كتب على الصواريخ التي أطلقت على سوريا هو دليل قاطع على النوايا الإيرانية حيال إسرائيل".

تلاش رژیم ایران برای ارتباط دادن حمله تروریستی در جنوب ایران به اسرائیل مضحک است. اینکه روی موشک‌های شلیک شده به سوریه نوشته‌اند "مرگ بر اسرائیل" قصد آن‌ها را به خوبی نشان می‌دهد. pic.twitter.com/4srrFuExdY — بنيامين نتانياهو (@israelipm_farsi) October 1, 2018

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، اليوم الاثنين، استهدافه جماعات إرهابية في شرق الفرات في سوريا بصواريخ باليستية، وذلك "انتقاما لهجوم الأهواز الذي ضرب إيران الأسبوع الماضي خلال العرض العسكري".

وقتل 25 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في هجوم استهدف عرضا عسكريا في الأهواز جنوب غربي إيران، السبت 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأعلن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) المسؤولية عن الهجوم.