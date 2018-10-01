رغم زيادة التوتر... وزير الدفاع الأمريكي لا يتوقع تدهور العلاقات مع الصين

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم الاثنين، إنه لا يتوقع أن تتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وذلك بعد يوم من إلغاء زيارته إلى الصين وبعد أن بدأ التوتر يؤثر على العلاقات العسكرية بين الجانبين.

وتدور حرب تجارية بين واشنطن وبكين نجمت عن اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين بأنها تسعى منذ فترة طويلة إلى سرقة الملكية الفكرية الأمريكية وتحد من الوصول إلى سوقها وتدعم على نحو غير منصف الشركات المملوكة للدولة، وفقا لوكالة "رويترز".

© AP Photo / U.S. Navy/Petty Officer 2nd Class Will Gaskill مدمرة أمريكية تبحر قرب جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

وذكرت "رويترز" أمس الأحد أن الصين ألغت اجتماعا أمنيا مع ماتيس كان مقررا عقده في أكتوبر/ تشرين الأول. وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن ماتيس لن يذهب إلى الصين.

وقال ماتيس لمجموعة صغيرة من الصحفيين المتوجهين معه إلى باريس: "هناك نقاط توتر في العلاقات لكن استنادا إلى المناقشات التي أجريناها في نيويورك الأسبوع الماضي وإلى أمور أخرى… فإننا لا نتوقع أن تتدهور".

وأضاف "كل ما علينا هو أن نتعلم كيف ندير هذه العلاقة… سنتمكن من فعل ذلك".

وتابع ماتيس أنه سيتحدث إلى نظيره الصيني مباشرة "في الوقت المناسب".

ويتجاوز الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم التجارة، إذ يتهم ترامب بكين بالسعي إلى التدخل في انتخابات الكونغرس.