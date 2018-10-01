رغم زيادة التوتر... وزير الدفاع الأمريكي لا يتوقع تدهور العلاقات مع الصين

وتدور حرب تجارية بين واشنطن وبكين نجمت عن اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين بأنها تسعى منذ فترة طويلة إلى سرقة الملكية الفكرية الأمريكية وتحد من الوصول إلى سوقها وتدعم على نحو غير منصف الشركات المملوكة للدولة، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال ماتيس لمجموعة صغيرة من الصحفيين المتوجهين معه إلى باريس: "هناك نقاط توتر في العلاقات لكن استنادا إلى المناقشات التي أجريناها في نيويورك الأسبوع الماضي وإلى أمور أخرى… فإننا لا نتوقع أن تتدهور".
وأضاف "كل ما علينا هو أن نتعلم كيف ندير هذه العلاقة… سنتمكن من فعل ذلك".
وتابع ماتيس أنه سيتحدث إلى نظيره الصيني مباشرة "في الوقت المناسب".
ويتجاوز الخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم التجارة، إذ يتهم ترامب بكين بالسعي إلى التدخل في انتخابات الكونغرس.
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