بعد نشر صوره مع "عراة الصدر"... ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية

وفي منتصف سبتمبر / أيلول، صرح الوزير البالغ من العمر 72 عاما، الذي شغل منصب عمدة ليون، لمدة 16 عاما، أنه إذا لم يعثر لديه على مرض خطير، فإنه على الأرجح يعتزم الترشح مرة أخرى لمنصب البلدية في عام 2020.
وأثارت صور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع رجال نصفهم عراة، موجة كبيرة من السخرية والتعليق على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا.
وقد تم التقاط الصور أثناء رحلة الرئيس الفرنسي إلى جزيرة سانت مارتن في البحر الكاريبي، والتي عانت من إعصار "إرما" العام الماضي.
ويظهر على واحدة منها رجل نصف عار يضمه ماكرون، وهو يظهر إصبع الإبهام للكاميرا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)