بعد نشر صوره مع "عراة الصدر"... ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية

قدم وزير الداخلية الفرنسي جيرارد كولون، استقالته، أمس الاثنين 1 أكتوبر / تشرين الأول، إلا أن الرئيس إيمانويل ماكرون، رفض قبولها، مبقيا على الوزير في منصبه.

© AFP 2018 / Eliot BLONDET/POOL صور جريئة تسقط ماكرون إلى "الهاوية"

باريس — سبوتنيك . وقالت صحيفة "لو فيغارو"، الفرنسية: "وزير الداخلية جيرارد كولون، قدم مساء الاثنين، طلب الاستقالة لرئيس الجمهورية ، إلا أن الأخير لم يقبلها".

وفي منتصف سبتمبر / أيلول، صرح الوزير البالغ من العمر 72 عاما، الذي شغل منصب عمدة ليون، لمدة 16 عاما، أنه إذا لم يعثر لديه على مرض خطير، فإنه على الأرجح يعتزم الترشح مرة أخرى لمنصب البلدية في عام 2020.

وأثارت صور الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع رجال نصفهم عراة، موجة كبيرة من السخرية والتعليق على وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا.

وقد تم التقاط الصور أثناء رحلة الرئيس الفرنسي إلى جزيرة سانت مارتن في البحر الكاريبي، والتي عانت من إعصار "إرما" العام الماضي.

ويظهر على واحدة منها رجل نصف عار يضمه ماكرون، وهو يظهر إصبع الإبهام للكاميرا.