هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال شدته 5.9 درجة يقع قبالة سواحل إندونيسيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليوم الثلاثاء أن زلزالا بلغت قوته 5.9 درجة وقع قرب جزيرة فلوريس في جنوب إندونيسيا، وذلك بعد أربعة أيام من زلزال مدمر في سولاويسي قتل 844 شخصا على الأقل.

موسكو، — سبوتنيك. ووفقا للهيئة، وقع الزلزال على بعد نحو 250 كيلومترا جنوب غربي إندي على جزيرة فلوريس وعلى عمق 30 كيلومترا.

© REUTERS / Lalu Onank بالفيديو والصور... آثار زلزال إندونسيا القوي

ولم تصدر على الفور تحذيرات من موجات مد (تسونامي) كما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.

وضربت سلسلة من الزلازل وأمواج تسونامي جزيرة سولاويسي الإندونيسية يوم الجمعة الماضية، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة على مقياس ريختر، وكانت بؤرته بعمق 18.1 كيلومتر.

تقع إندونيسيا في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل. وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.