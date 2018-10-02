نصيحة صينية للولايات المتحدة قبل فوات الأوان

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، اليوم الثلاثاء بأن بلادها تطالب الولايات المتحدة بوقف الأعمال الاستفزازية للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي.

بكين — سبوتنيك . وقالت هوا تشون يينغ في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الصيني ة، إن بلادها "تحث الولايات المتحدة بقوة على التوقف عن مثل تلك الأفعال "الاستفزازية" و"تصحيح أخطائها على الفور"، من أجل تجنب الإضرار بالعلاقات الثنائية، والسلام والاستقرار في المنطقة".

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية: "إن الصين تعتزم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية السيادة الوطنية والأمن".

وأشارت إلى إن الولايات المتحدة "لا تولي أي اهتمام للتطلعات المشتركة للدول الإقليمية، ومرة أخرى تلجأ إلى أعمال استفزازية، تحت ذريعة "حرية الملاحة"، منتهكة بذلك المعايير الدولية الأساسية، وتهدد سيادة الصين وتضر الاستقرار في المنطقة".

وأضافت ان الصين تعرب عن استيائها الشديد والاحتجاج الشديد ضد هذه الأفعال".

وعبرت الصين عن غضبها بعدما أبحرت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية قرب جزر تزعم بكين السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي المتنازع علية، وقالت إنها تعارض بحزم عملية "حرية الملاحة" الأمريكية ووصفتها بأنها تهديد لسيادتها.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إنها أرسلت سفينة لتحذير السفينة الأمريكية لمغادرة المنطقة.

وفي وقت سابق، نقلت قناة "سي إن إن"، عن ممثل الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ تشارلز براون، قوله إن مدمرة صينية اجتازت يوم الأحد مسافة "غير آمنة" من سفينية تابعة للبحرية الأمريكية، كانت تقوم بعملية لضمان حرية الملاحة بالقرب من الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.