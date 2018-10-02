كوريا الشمالية لأمريكا: لا تأملي كثيرا بنزع السلاح النووي

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية قد أعلنت أن نهاية الحرب الكورية التي دارت في الفترة من 1950 حتى 1953 "لا يمكن أن يكون ورقة مساومة" من أجل نزع سلاحها النووي.

© REUTERS / KCNA كوريا الشمالية: أوقفنا التجارب النووية لكن العقوبات الدولية لم تتغير

وأضافت كوريا الشمالية: "يجب أن لا تأمل الولايات المتحدة من هذا كثيرا".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في تعليق، اليوم الثلاثاء، إن إعلان نهاية الحرب كان ينبغي أن "يُحل قبل نحو 50 عاما" ووصفه بأنه "العملية الأساسية من أجل إقامة علاقات جديدة وسلام بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة" في شبه الجزيرة الكورية، "والتي التزمت بها الولايات المتحدة".

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد عبر في بيان مشترك مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه_إن في قمتهما في بيونغ يانغ الشهر الماضي عن استعداده "لتفكيك دائم" لمجمع يونجبيون النووي إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراء مماثلا.

