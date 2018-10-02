اتهامات بين لوغانسك وكييف حول قصف متبادل بين الطرفين

اتهمت جمهورية لوغانسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، اليوم الثلاثاء، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها خمس مرات خلال الـ 24 الساعة الماضية.

© Sputnik . إسقاط طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في لوغانسك

لوغانسك- سبوتنيك . وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الشعبية في جمهورية لوغانسك الشعبية لوكالة " نوفوستي": "إن القوات الأوكرانية انتهكت نظام الهدنة 8 خمس مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، باستخدام قذائف هاون عيار 120 و82 ملم، وأسلحة عربات مدرعة ورشاشات ثقيلة وأسلحة خفيفة".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن مواقع الشرطة الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكنية، سوكولنيكي، كالينوفكا، جيليبوك، دونيتسكيي و كالينوفا.

من جهة أخرى، أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات الدفاع الشعبي في دونباس فتحت النيران باتجاه مواقعها 21 مرة خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقال المكتب الصحفي للعملية العسكرية في بيان نشر على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، فتحت وحدات الدفاع الشعبي بدونباس النيران باتجاه مواقع قواتنا 21 مرة ".

وأضاف البيان:" إصابات في صفوف أفراد القوات الموحدة، لا يوجد".

ويشهد إقليم دونباس الآن هدنة " مدرسية" تم إعلانها يوم 29 آب/أغسطس بمناسبة حلول السنة الدراسية الجديدة. وتعتبر هذه الهدنة بمثابة المحاولة الرابعة لإقامة السلام في هذا الإقليم منذ بداية العام الجاري.

والجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية بدأت، في نيسان/أبريل 2014، عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوغانسك و دونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا. وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل.