وكالة: عدد القتلى جراء زلزال وأمواج المد في إندونيسيا يرتفع إلى 1234

وكان زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب المنطقة، يوم الجمعة، أعقبته أمواج مد عاتية وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار واجتاحت ساحل مدينة بالو الصغيرة على الساحل الغربي لسولاويسي.
ولم يتسن لرجال الإنقاذ الوصول للكثير من المناطق المتضررة حتى الآن مما يثير مخاوف بشأن ارتفاع عدد القتلى مجددا.
Delapan Truk BBM mendapatkan pengawalan ketat menuju Sulawesi Tengah yang akan dibagi di beberapa titik. Mohon masyarakat bersabar dan jangan dijarah ya… Kita Bantu saudara2 Kita dahulu yg lebih membutuhkan di sana, TeriMakasih. #PrayforPalu #PrayforDonggala #SultengBangkit pic.twitter.com/oFyMMBLbzr— BNPB Indonesia (@BNPB_Indonesia) October 2, 2018
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