صحيفة: إنذار إيراني لأمريكا وحلفائها الإقليميين

أطلق الحرس الثوري الإيراني، امس الاثنين، 6 صواريخ بالستية من نوعي "ذو الفقار" و"قيام" على مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية.

ثم تعرضت نفس المواقع إلى هجوم شنته 7 طائرات إيرانية دون طيار.

وأفادت مصادر إعلامية بأن إيران وجهت الضربة الصاروخية ردا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز الإيرانية في 22 سبتمبر/أيلول.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية نقلا عن ممثل الحرس الثوري في البرلمان الإيراني أنها رسالة للمجموعات الإرهابية ومموليها، مفادها أنهم سينالون الجزاء إذا اعتدوا على إيران.

ورجحت الصحيفة أن يكون الهدف الحقيقي من الضربة الجوية الإيرانية على مواقع الإرهابيين في الأراضي السورية إبراز إمكانيات إيران للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الإقليميين.

وقالت الصحيفة إنه بإمكان إيران تخويف خصومها بواسطة صواريخها.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi الإستعراض العسكري الإيراني بمناسبة ذكرى الحرب العراقية الإيرانية

وأشارت الصحيفة إلى أن ضربة الأول من أكتوبر/تشرين الأول هي الضربة الإيرانية الثانية من هذا النوع منذ بدء أحداث الحرب في سوريا. وقامت إيران بتوجيه الضربة الأولى في يونيو/حزيران 2017.