إعلان تشكيل حكومة جديدة في اليابان

أعلن الأمين العام لمكتب الوزراء الياباني، يوشيهايد سوجا، تشكيل حكومة يابانية جديدة. وقامت شركة "إن. إيتش.كي" التلفزيونية بالبث المباشر لمراسم الإعلان.

طوكيو- سبوتنيك. يذكر أن الوزراء الستة المسؤولين عن المجالات المحورية والذين يعتبرون من المقربين إلى رئيس الوزراء، شينزو آبى، بما في ذلك يوشيهايد سوجا نفسه وهيروسيغي ساكو الذي يجمع بين مناصب وزير الاقتصاد ووزير الصناعة والتجارة ووزير التعاون الاقتصادي مع روسيا الاتحادية، احتفظوا بمناصبهم.

© REUTERS / KIM KYUNG-HOON آبي يكمل مسيرته السياسية لفترة جديدة في اليابان

ومن جهة أخرى يبلغ عدد الوزراء الجدد 12 شخصا ،أي ثلثي الحكومة، بما في ذلك وزير الدفاع، تاكيشي إيوايا، ووزير شؤون أوكيناوا والأراضي الشمالية، كما تسمي اليابان جزر كوناشير وهابوماي وشيكوتان وإيتوروب التابعة لروسيا الاتحادية، ميتسوهيروشي ميكواشي.

يذكر أنه سبق وقبل شينزو آبي استقالة أعضاء مكتب الوزراء الثالث منذ انتخابه رئيسا للوزراء في عام 2012. ومساء اليوم الثلاثاء، سيشارك أعضاء الحكومة الجديدة في مراسم الحصول على موافقة امبراطور البلاد. وبعد ذلك سيتم اعتبارها حكومة بشكل رسمي.