إيران تعلن موقفها من طلبات الوساطة بينها وبين دول الخليج

أعلنت إيران، رسميا على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، موقفها من أي طلب للوساطة بينها وبين دول الخليج.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، أن بلاده على استعداد دوما لدعم وتشجيع الآخرين بهدف الإسهام في إيجاد منطقة أكثر أمنا واستقرارا، وبناء علاقات على أساس حسن النوايا بين دولها، ولا ترفض الوساطة الروسية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن قاسمي رده على سؤال حول الوساطة الروسية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ قال إن " إيران تتطلع إلى أن تتمكن من التحرك بالمنطقة على مسار الاستقرار والسلام والأمن وتنمية اقتصادياتها"، مشيرا إلى أنه حسب علمه فإن إيران لم تتلق رسميا طلبا محددا من الجانب الروسي في هذا المجال. وأن ما يجري الحديث عنه ما هو إلا مجرد مواقف تم اتخاذها في وسائل الإعلام.

وعلق قاسمي على طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للقاء نظيره الإيراني، حسن روحاني، بالقول: "إن الأمر يتوقف على طبيعة وضع ترامب عند استيقاظه من النوم صباحا وعلى طريقة قراراته وحديثه وممارساته المتناقضة جدا وسلوكه العدائي للغاية وأن مثل هذه المزاعم تارة تكون خطوة إلى الأمام وتارة تكون خطوة إلى الوراء".

وتابع: "حسب معلوماتي فإننا لم نتلق طلبا رسميا محددا من الجانب الأمريكي في نيويورك للقاء المسؤولين الإيرانيين".

وردا على سؤال حول ما اذا كانت إيران تحاول فتح ملف رسمي عن تعاون إسرائيل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفتح منشاتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية، قال قاسمي إن "الموضوع النووي للكيان الإسرائيلي قضية مهمة للغاية وتتميز بالحساسية ليس فقط بالنسبة لإيران بل للكثير من دول العالم ويجب أن تثار هذه القضية على مستوى العالم ولا يمكن أن يستمر الوضع على هذا المنوال بالنسبة للكيان الإسرائيلي".