أكبر اتفاق أمني عسكري بين أمريكا وإسرائيل

القدس —سبوتنيك. ودخل اليوم حيز التنفيذ اتفاق المساعدات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، ويُعد الاتفاق هو الأكبر من نوعه بين البلدين، ويضمن تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات.

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ونقلت قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية في تقرير لها بأن "وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الليلة الماضية عن بدء سريان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبموجبها تحصل إسرائيل على مساعدات أمنية سنوية على مدار عشر سنوات".

وأشار بيان الخارجية الأمريكية إلى أن "تطبيق المذكرة التاريخية يعكس الالتزام الذي لا هوادة فيه للرئيس، الإدارة والشعب الأمريكي لأمن إسرائيل".

وأضافت القناة بأن "الاتفاق الموقع بفترة الرئيس السابق باراك أوباما يمنح إسرائيل 3.8 مليار دولار سنويا على مدار عشر سنوات، بينها 3.3 مليار دولار لمساعدات أمنية، ونصف مليار دولار لبرامج مشتركة وتطوير المنظومات الدفاعية المضادة للصواريخ البالستية، كما خصص جزء كبير منها لابتياع أسلحة ومعدات عسكرية من الولايات المتحدة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن "الاتفاق تم التوصل إليه في فترة الإدارة السابقة، ويشدد على الطبيعة المشتركة بين الأحزاب حول الدعم الأمريكي في إسرائيل. وأن الولايات المتحدة تؤكد بدون شروط حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ومذكرة التفاهم هذه تؤكد التزامنا على قدرة إسرائيل للدفاع عن نفسها والحفاظ على ميزة عسكرية نوعية ضد أي خصم محتمل في المنطقة".