عقب إحباط هجوم إرهابي... فرنسا تجمد أصولا للمخابرات الإيرانية

وتابع البيان أن "محاولة الاعتداء الخطيرة جداً والتي تم إحباطها لا يمكن أن تبقى من دون رد، ولهذا السبب قرر وزيرا الداخلية، جيرارد كولومب، ووزير الاقتصاد، برونو لومير، اتخاذ إجراءات بحق شخصيتين إيرانيتين، وهما أسد الله أسدي وسعيد هاشمي مقدم، بالإضافة لإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات والأمن الإيرانية، وذلك عبر تجميد أموالهم لمدة ستة أشهر".
وقال البيان: "فرنسا وعبر اتخاذها لهذه الإجراءات تؤكد على عزمها مكافحة الإرهاب على أراضيها".
وصرح وزير الخارجية، جان إيف لودريان في البيان قائلاً: "الاعتداء الذي تم إحباطه في منطقة فيلبنت يؤكد على ضرورة اتباع نهج مختلف في العلاقات مع إيران".
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