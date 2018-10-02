عقب إحباط هجوم إرهابي... فرنسا تجمد أصولا للمخابرات الإيرانية

أعلنت السلطات الفرنسية أن قرار تجميد أموال تعود للمخابرات الإيرانية وأشخاص إيرانيين جاء على خلفية إحباط هجوم إرهابي استهدف منطقة شمال شرق باريس في حزيران/يونيو الماضي.

© Sputnik . Irina Kalashnikova احتجاج "مهين" يحدث في فرنسا

باريس — سبوتنيك . وقال البيان مشترك لوزراء الداخلية، والخارجية، والاقتصاد الفرنسيين، اليوم الثلاثاء، "إن هذه الإجراءات المتخذة متعلقة بمحاولة تنفيذ اعتداء إرهابي تم إحباطه في 30 يونيو/حزيران الماضي بمنطقة فيلبنت الفرنسية".

وتابع البيان أن "محاولة الاعتداء الخطيرة جداً والتي تم إحباطها لا يمكن أن تبقى من دون رد، ولهذا السبب قرر وزيرا الداخلية، جيرارد كولومب، ووزير الاقتصاد، برونو لومير، اتخاذ إجراءات بحق شخصيتين إيرانيتين، وهما أسد الله أسدي وسعيد هاشمي مقدم، بالإضافة لإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات والأمن الإيرانية، وذلك عبر تجميد أموالهم لمدة ستة أشهر".

وقال البيان: "فرنسا وعبر اتخاذها لهذه الإجراءات تؤكد على عزمها مكافحة الإرهاب على أراضيها".

وصرح وزير الخارجية، جان إيف لودريان في البيان قائلاً: "الاعتداء الذي تم إحباطه في منطقة فيلبنت يؤكد على ضرورة اتباع نهج مختلف في العلاقات مع إيران".