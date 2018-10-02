الرئيس الأوكراني يوقع اتفاقا مع بولندا في مجال الدفاع

وقع الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، القانون المتعلق بالمصادقة على المعاهدة بين مجلس الوزراء الأوكراني والحكومة البولندية حول التعاون في مجال الدفاع.

© REUTERS / Ina Fassbender بوروشينكو يعتذر عن وعوده غير المنفذة عام 2014

كييف- سبوتنيك . وأفاد المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية، بأن الاتفاق ينص على التعاون بن البلدين في مسائل تبادل المعلومات، واستعراض الأسلحة والمعدات العسكرية، والبرامج العلمية العسكرية المشتركة، والمناورات العسكرية الثنائية والمتعددة الأطراف والفعاليات الثقافية والمسابقات العسكرية.

من الجدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، كان قد وقع في منتصف أيلول/سبتمبر 2018، قراراً يكلف من خلاله مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، بإنهاء معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا.