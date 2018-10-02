ستولتنبرغ: مفاوضات انضمام مقدونيا للناتو بدأت وأمامهم فرصة تاريخية

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن مفاوضات انضمام مقدونيا إلى الحلف بدأت بالفعل، داعيا جميع الفرقاء السياسيين إلى استغلال هذه الفرصة التاريخية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في مؤتمر، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع وزراء دفاع الناتو في 3 و4 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري: "لقد بدأت مفاوضات الانضمام بالفعل، وأتوقع أننا سنتمكن من إكمالها في كانون الثاني/ يناير القادم"، مضيفا "هذه فرصة تاريخية أدعو جميع الفرقاء السياسيين إلى استغلالها".

وتابع ستولتنبرغ: "لا يمكن الانضمام إلى إلى الناتو من دون تغيير اسم البلد، لذلك فالأمر بيد الشعب والبرلمان المقدوني"، مواصلا: "لكنني أؤكد أنه لا يوجد طريق للانضمام للناتو من دون تغيير الاسم".

وجرى في مقدونيا، يوم الأحد، استفتاء استشاري مع السؤال: "هل تؤيد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي باعتماد اتفاق بين جمهورية مقدونيا وجمهورية اليونان؟".

وبعد فرز 100 في المئة من المواد، التي أعلنت عنها اللجنة الحكومية للانتخابات اليوم الاثنين، فقد شارك أكثر من 666 ألف شخص في الاستفتاء، الذي بلغ 36.91 في المئة من إجمالي عدد الناخبين، ومن بين الذين صوتوا، أيد الاتفاق بين سكوبي وأثينا 91.46 في المئة ، مقابل 6.56 في المئة.

وسيتم نشر تقرير اللجنة الانتخابية حول الاستفتاء الأخير، في الأيام الخمسة عشر القادمة من قبل الجهات الرسمية، وتسليمه إلى برلمان البلاد.